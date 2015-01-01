Краевые депутаты предложили Пермскому ТФОМСу вернуть 100 млн руб. с депозита через суд

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Сегодня, 20 сентября, на бюджетном комитете в краевом заксобрании депутаты обсудили финансовые итоги первого полугодия ТФОМСа Пермского края.

По словам директора ТФОМС Татьяны Мельниковой, по итогам прошлого года, в неиспользованных остатках фонда значились 200 млн руб. Из них 100 млн руб. — это депозит, размещённый в ОАО «Банк Российский Кредит», который 24 июля 2015 года прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии.

По словам Татьяны Мельниковой, этот банк был рекомендован им федеральным фондом ОМС, когда субвенция размещалась на депозите. Теперь же работа по возврату депозита продлена ещё на три года. При этом ТФОМС в очереди на возврат средств находится в очереди на двухтысячном месте.

В связи с чем депутаты бюджетного комитета предложили директору ТФОМС обратиться в арбитражный суд на федеральный фонд ОМС с исковым требованием об истребовании средств в связи с дезинформацией о надёжности банка, и в связи с тем, что 100 млн руб. были документально оформлены как возврат денежных средств, из-за чего вернуть их будет невозможно, а в действительности, являются "зависшим" депозитом.

«Новый компаньон»