Краевой минсельхоз будет ходатайствовать о наложении обеспечения на маточное поголовье «Свинокомплекса Пермский»

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29 сентября прошла очередная рабочая встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова с коллективом ООО «Свинокомплекс Пермский».

В частности, Александр Козюков объяснил с чем связаны требования к сельхозпредприятию вернуть в бюджет 207,8 млн руб. субсидий, так как предприятие не выполнило условия предоставления господдержки: достижение показателей по объёмам производства мяса и отсутствия задолженности по налогам на 1 июня 2017 года.

Он также добавил, что 20 сентября в Пермском арбитражном суде на рассмотрении заявления о банкротстве «Свинокомплекса Пермский» минсельхоз ходатайствует о наложении обеспечения на 8 тыс. маточного поголовья.

«Эти меры необходимы для введения внешнего контроля над финансовыми потоками предприятия, недопущения вывоза или забоя свиноматок. В ближайших планах минсельхоза провести аудит всей деятельности ООО «Свинокомплекс Пермский». Обязательства, взятые нами 31 августа на последней встрече с работниками ООО «Свинокомплекс Пермский», выполнены. В частности, мы добились погашения 6,8 млн руб. задолженности по заработной плате. Продолжается ежедневный мониторинг выплаты зарплаты сотрудникам и деятельности сельхозпредприятия. До конца недели работникам предприятие должно выплатить 1 млн руб. долга за июль», ˗ заявил он.

Работники ООО «Свинокомплекс Пермский» одобрили действия краевого минсельхоза.

Козюков подчеркнул, что Пермский край заинтересован в сохранении крупнейшего в регионе свиноводческого предприятия.

«Новый компаньон»