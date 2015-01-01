Максим Решетников передал орден им. Королева руководству НПО «Искра»

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19 сентября губернатор Пермского края Максим Решетников оценил производственные мощности крупнейшего предприятия оборонно-промышленного комплекса региона НПО «Искра» и поздравил сотрудников предприятия с торжественной датой — 110-летием со дня рождения основателя и первого главного конструктора завода М.Ю. Цирульникова.

Максим Решетников принял участие в открытии научно-технической конференции, которая прошла в рамках торжественных мероприятий, и вручил орден Федерации космонавтики С.П. Королева. Почетная награда за активное участие в реализации прикладных направлений космической деятельности была присуждена М.Ю. Цирульникову посмертно и передана в музей НПО «Искра».

«Сегодня, когда говорим НПО «Искра», мы понимаем, что это одно из ведущих предприятий края по внедрению новых тематик: лидер твердотопливного ракетостроения, лидер, который сегодня создает новый кластер «Композиты Прикамья», который активно работает не только по гособоронзаказу, но и по гражданской тематике. Безусловно, когда предприятие достигает таких высот, очень важно не забывать об истоках. Истоки «Искры» как раз в энергии Михаила Юрьевича. А главное, Михаил Юрьевич в последующие годы заложил инженерную школу в Прикамье», — отметил вклад М. Цирульникова в развитие Пермского края глава региона.

Продукция НПО «Искра» на 60% — ракетно-космическая техника, 33% — газоперекачивающие агрегаты, 5% — компрессорное оборудование, 1% — оборудование для нефтеперерабатывающих отраслей и продукция общетехнического назначения. Основные потребители продукции, выпускаемой предприятием, нефтегазодобывающие и газотранспортные компании: «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть».

Источник — администрация губернатора Пермского края