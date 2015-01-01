Современная женщина: для чего ей муж?

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Варианты ответов: для статуса, для деторождения, для секса, для защиты, шкаф подвинуть, для чего другого — выберите подходящий вам вариант и идите, посмотрите фильм «Сибирская любовь» в киноцентре «Премьер», там вас удивят.

Идея фильма проста — иностранка приезжает в русскую глубинку поговорить с бабами о феминизме. Нам уже смешно. Уж мы-то знаем про наших баб. Но фильм снят как бы не для нас, точка зрения находится в Европе, зрительная труба нацелена в страшно далёкую Сибирь, в неведомую Онон-Борзю, титры уточняют: «Located 8623 km from Berlin», и это сообщает знакомым картинам новизну. Но это ещё не всё. Автор фильма, агент Европы, на самом деле русская, звать Ольгой, она из этих мест, здесь её родина, и взгляд Ольги на бывших односельчан, скажем так, не безучастен. Для неё всё серьёзно.

Кадр из фильма «Сибирская любовь». Свободная женщина Оля

Контрасты мучительны. Как красива и щедра забайкальская земля, и как тяжело и скудно живут на ней люди. Как несчастны они и как скоры на осуждение и поучение.

Автор фильма Ольга Делан, красивая, успешная женщина, двадцать лет прожила в Берлине. Она окружена друзьями, увлечена любимым делом, и вдруг, приехав на родину, слышит от беззубой, битой мужем бабёнки суровый и нахальный приговор: «Ты — неполноценная».

Действительно, какая женщина не хочет замуж, не мечтает о ребёнке?! Только ущербная. Односельчане как никогда единодушны: «Тебе надо работать над собой, и всё у тебя наладится».

Они искренне желают Ольге добра и счастья, а именно — мужа и детей. Пропитыми, прокуренными голосами бывших крестьян говорит древний патриархальный уклад, точнее, его затухающее эхо. И кинорежиссер Делан столь же искренне пытается разобраться: что же такое муж и дети? В современных условиях?

И начинается гвалт. Единодушие односельчан оказывается иллюзорным, личные мнения пестрят разнообразием, они то экзотичны, то вполне созвучны западным, не к ночи будь сказано, европейским ценностям.

Без подыгрывания, без спешки, камера внимательно вглядывается в лица, в образ жизни земляков — мало ли, кто что говорит, а вот как они живут? «Как запущено у вас там, в этом Берлине, — качает головой дядя Саша. — Рожать вы не хочите. Конечно, тебе надо переезжать сюда. Дышать свежим воздухом. Думать».

Дядя Саша дышит свежим воздухом: он хозяин обширных угодий.

Тётя Галя дышит вонью свинарника, света белого не видит, только пойло и навоз. Она с мужем Толей живёт по тягостной привычке. Какая любовь? Никакой любви нет. Вернуть бы время, так и не пошла бы замуж никогда. Слова «феминизм» Галя не знает, но охотно размышляет вслух: «И правда, на чёрта они нужны, мужики? Нервы трепать только, стирать, и всё это остальное… Родила себе ребёночка и рада. А надо будет когда, подмигнёшь кому-нибудь, он придёт на ночь, сделает удовольствие, и пошёл он на три буквы».

Тётя Ира, не споря, рассуждает по-своему. Она ценит в мужчине заботливость — о здоровье жены, о питании. Камера застаёт её с зеркальцем: то за начёсыванием волос, то за завивкой — Ира следит за своей внешностью, не то что Галя — та дюже страшна на лицо, и ещё этот ватник, старушечий платок... Но даже Галя потом надевает платье. Зачем?

Кадр из фильма «Сибирская любовь». Свободный мужчина Коля

Страшен эпизод пьяной драки мужиков. Пустая возня от скуки. Автор умело избегает прямого показа, тут достаточен вид детей, взвинченных деланным скандалом, лицо не на шутку перепуганного мальчика: «Убьют папу!»

Режиссёру вообще хорошо удаются портреты детей, вопреки личной концепции отрицания материнства. Дети у Ольги Делан трогательны и комичны, всегда естественны — большой плюс любому режиссёру.

Хмель развязывает языки, и мы узнаём мужское определение любви: «Любовь — это когда она чувствует, что я заболел. И я чувствую, когда она заболеет».

Что он там чувствует, и было ли такое когда, мы не знаем, но важно определение, ожидание чуткости.

Кстати, интересный вопрос — он не звучит в фильме, но возникает неизбежно, симметрично феминизму, — для чего современному мужчине жена?

Вот взять, например, алкаша Колю… В переплетении судеб история Коли, на наш взгляд, самая значительная. Самая спорная, не укладывающаяся ни в авторскую личную концепцию, ни в обывательские стереотипы, история. Всякий поймёт по-своему. Что мы видим? Банальный типаж, неработь Коля — раб алкоголя: хозяйство запущено, жена после тюрьмы куда-то делась, чумазые детишки ссут прямо под ноги оператору, старуха мать сидит у окна, высматривает гулящего сына в бинокль. Мусор, а не человек. Он не хочет говорить на камеру, ему не о чем, и нам, обывателям, он не интересен. Но отчего камера снова и снова возвращается к его кривой роже, почему Ольга вслушивается в его невнятную матерную речь? Чтобы показать нам низость мужского пола? Задаёт вопросы про любовь… Издевается, что ли? Коля же сказал — он давно забыл имя своей жены и не ждёт её, и вообще никто ему не нужен. Но при этом он сомнамбулой подходит к воротам и застывает, глядя на дорогу. Пустяковая подробность, конечно, но… Мурашки по коже. Спустя время, ещё одна подробность. И ещё. Камера заботливо подбирает мелкие признаки жизни человечьей души, нанизывает их на сюжетную нить, будто силясь восстановить живую душу. Зачем? Всем понятно, что шансов нет, вся Колина семейка сдохнет. И кто в результате оказался прав — умные мы или глупая камера? И что такое результат? Иди и смотри.

Ожидание любви, — так, наверное, можно было бы назвать этот фильм. Нет в нём любви, но есть ожидание. Каждый из персонажей её ждёт, даже алкоголик Коля ждёт свою проклятую бабу. Даже автор фильма, адепт феминизма, позирует в кадре в нарочито романтических позах, говорящих о переживании одиночества лучше слов.

«Ты — неполноценная»

У нас тут, в России, бродит по кухням прелестная фраза (произносится с негодованием): ДА ГДЕ ОНИ, МУЖИКИ-ТО?! Автор фильма «Сибирская любовь» добросовестно ищет и находит нам среди пьяниц и дебилов работящего молодца Мишу. И Олег, механизатор, тоже вроде не пьёт, мы не видели, но какой-то он виноватый, стеснительный, скромный, — это пока не заходит речь о европейцах. Тех он судит жёстко: все европейцы заняты карьерой, живут для себя, не заботясь о потомстве. Имеет ли он на это право? Надо подумать. А вдруг имеет?

Ну, и Саша, конечно, мужик первый сорт. Главная интрига фильма: Сашина жена Ира, та, которая в кадре всё время прихорашивается, заскучала на селе, захотела в город. И вот Саша покупает ей квартиру в Чите, обставляет мебелью. Провожает жену в город, на постоянное жительство, — фактически своими руками отпускает жену навстречу эмансипации и феминизму!.. Что из этого вышло, смотрите сами.

Киноцентр «Премьер», 20 сентября, 13:00 и 20:00 в рамках МКФ «Флаэртиана». Фильм представляет автор Ольга Делан (Германия).

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться