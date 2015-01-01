Борьба хорошего с лучшим Как выглядит Пермский край на карте выборов?

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Пермский край был одним из 16 регионов, где 10 сентября выбирали губернатора. Теперь, когда эмоции улеглись, есть возможность посмотреть на выборы спокойно, сравнить их с картиной, сложившейся в других территориях, и вспомнить, какие ресурсы были затрачены на победу.

Фото: Константин Долгановский

Среди пяти «молодых технократов», которых президент России Владимир Путин назначил главами регионов в феврале, наилучший результат показал именно Максим Решетников: 82% голосов при явке 42,5%. Ближе всех к нему оказался результат главы Бурятии Алексея Цыденова, который набрал 87% голосов избирателей при явке 41,6%. В других регионах, где управление взяли на себя молодые технократичные главы, результаты были ниже: в Новгородской области, где явка составила всего 28%, Андрей Никитин получил 67,9% голосов, в Рязанской области Николай Любимов получил большинство голосов при явке 36,5%, и в Карелии Артур Парфёнчиков выиграл при явке 29,2% избирателей.

Если смотреть на Пермский край относительно всех 16 регионов, то и здесь показатели неплохие. Край входит в пятёрку территорий с наиболее высокой явкой, на 12% превосходя в этом соседнюю Кировскую область, на 8% — Бурятию и на 5% — Свердловскую область. Последний регион на выборах тоже отличился, но совсем другим образом.

Ещё до 10 сентября стало известно, что на фестивале «Уральские самоцветы» в Свердловской области планировался розыгрыш ценных призов вблизи избирательных участков. Разыгрывали однокомнатные квартиры, отечественные автомобили, бытовую технику, сувениры и прославились на всю страну, хотя ещё до выборов глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что общественное мнение может воспринимать эту лотерею как подкуп.

Несмотря на отдельные моменты, которые были отмечены независимыми наблюдателями как нарушение сути выборов (мобилизация работников завода «Камкабель» на выборы или розыгрыш бытовой техники в Добрянке), в целом Пермский край остался в «зелёной», то есть наиболее спокойной зоне проведения выборов.

По сравнению с прошлым годом, когда явка на выборы депутатов в Госдуму, заксобрание и органы местного самоуправления составила порядка 35%, нынешние выборы дали увеличение активности избирателей. Причин для этого было множество. Во-первых, в прошлом году выборы были трёхуровневыми, по спискам и округам, поэтому избиратели получали по шесть бюллетеней. Чтобы разобраться с этими бумагами в кабинке для голосования, каждому нужно было потратить от 5 до 10 минут, это создавало очереди, что отпугивало людей, которые только пришли на участок. Кроме того, некоторые политконсультанты, например Николай Иванов и Алексей Чусовитин, заявляли, что оппозиционные партии отпугнули избирателей негативом, создали у них ощущение грязной кампании.

Учитывая этот не самый позитивный опыт, в этом году над явкой очень сильно работали и крайизбирком, и команда тогда ещё врио губернатора Максима Решетникова. В Перми прошёл концерт под лозунгом «Остаёмся в городе», тысячи участников и болельщиков собрал первый международный марафон в Перми, незадолго до дня голосования город посетил президент России Владимир Путин. Крайизбирком запустил мобильное приложение «Мои выборы», рассылал SMS-сообщения, продлил работу участков до 22 часов вечера, что было не во всех регионах.

Вообще, ставка на явку — это была очень серьёзная претензия на фоне общего снижения активности избирателей. И с этой задачей справились. Да, у Максима Решетникова было больше ресурсов на кампанию, чем у парламентских партий, однако ему и сложнее было работать «на позитиве». Критиковать всегда легче, работать сложнее.

Вспомним, Максим Решетников сразу попал в ожидания пермяков: возраст, работа в Москве и местные корни, а главное — он кажется по-настоящему «живым»: катается со студентами на велосипеде, посещает этнографический фестиваль, участвует в марафоне, без устали выезжает «на места», на промышленные объекты края. Не случайно на утреннем совещании выборного штаба после выборов уже избранный губернатор сказал: «Если кого-то это интересует — я выспался…»

Ещё один важный момент — Решетников провёл множество встреч в территориях. При этом с избирателями в территориях также активно работала и кандидат от КПРФ Ирина Филатова, благодаря чему и набрала свои проценты, как отмечала в интервью «Новому компаньону» политконсультант Людмила Ознобишина. И хотя они были невысокими (7%), но позволили ей занять второе место на выборах губернатора.

Однако Максим Решетников работал в этом направлении активнее, о чём говорили и депутаты Законодательного собрания Пермского края.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

Губернатор за короткий срок объехал практически все территории края. И это не были просто ознакомительные визиты. Он погружён глубоко в проблематику территории — готов обсуждать механизм решения вопросов, не обещать, а детально разбираться в ситуации, давать конкретные поручения членам правительства. Это внушает серьёзный оптимизм. Люди оценили это по достоинству, как итог — вместе с узнаваемостью росло и доверие. А это, поверьте, дорогого стоит. Сегодня люди больше всего, пожалуй, ценят открытость власти, возможность выстроить диалог, услышать ответы на свои вопросы.

Создать ощущение открытости власти было не так просто, особенно если не участвовать в дебатах. А вот кандидат от ЛДПР Олег Постников, наоборот, сделал ставку на участие в них, однако, как сам отмечал в СМИ, отсутствие протестной повестки не позволило ему выйти в лидеры голосования, итог — 3,7%.

В целом надежда на открытость власти для избирателей появилась ещё весной с созданием проекта «Управляем вместе», который предполагает взаимодействие власти и общества, обеспечивает «обратную связь» с населением, позволяет выстроить прямой диалог, особенно с молодёжью, роль которой в выборах отмечал политолог и член крайизбиркома Алексей Копысов: «На этих выборах большое количество молодых людей, которые в 2011 году стояли с плакатами «У меня украли голос», проголосовали. Теперь каждый молодой человек знает, куда делся его голос, ему не говорили, как голосовать. Это системное изменение и дало прирост по сравнению с выборами прошлого года».

Все эти группы избирателей от нового губернатора ждут перемен, которые не наступят без нивелирования межэлитных конфликтов. Политтехнологи считают, что здесь губернатору уже многое удалось, отмечают наличие «действительно эволюционной программы перемен, но без революций и слома всей системы сложных элитных взаимоотношений».

Валерий Сухих, возглавляющий Законодательное собрание, где многие депутаты были критически настроены по отношению к работе предыдущего губернатора, тоже отмечает решение межэлитных конфликтов: «Совершенно правильно, когда внутренняя политика строится на основе консолидации элит. Самой успешной площадкой для такого сотрудничества, безусловно, является Законодательное собрание, которое объединяет представителей разных политических сил и где принимаются законопроекты в интересах всех жителей Пермского края».