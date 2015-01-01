Порядка 40 многоквартирных домов могут попасть в перечень долгостроев в Прикамье

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По 40 многоквартирным домам в Прикамье зафиксировано нарушение сроков ввода жилья в эксплуатацию. Все эти дома могут оказаться в реестре проблемных объектов.

Такие цифры сегодня, 19 сентября, на заседании инфраструктурного комитета при краевом заксобрании озвучила заместитель министра архитектуры и градостроительства Пермского края Фаина Минх .

Она также пояснила, что на сегодняшний день в регионе в реестре проблемных объектов насчитывается 17 домов. При этом по 11 объектам из них готовность составляет 90% и выше.

Так, на ул. Челюскинцев, 23 (вторая очередь) ПАИЖК ведёт работы по допроектированию. Принято решение о достройке объекта.

Самая острая ситуация сложилась на ул. Толмачева, 15, где часть недостроенного объекта вышла за пределы земельного участка, из-за чего объект после достройки не получится ввести в эксплуатацию, так как земельный участок не соответствует градостроительному плану. Для чего на уровне администрации Перми была составлена «дорожная» карта, откорректированы границы земельного участка. И теперь при утверждении всех документов, возможно будет достроить объект.

Не менее сложная ситуация наблюдается и на Декабристов, 97, где дом не передан в ЖСК, так как присутствуют залоговые кредиторы. Последние требуют не менее 47 млн руб. за объект.

Единственный выход в данной ситуации, по словам Минх, дольщикам собрать эту сумму и внести её.

Близки к завершению и дома на Окулова, 62, Ушакова, 36б, Елькина, 39, Сиреневый бульвар, 5 (Чайковский), Макарова, 23, Островского, 30.

По словам дольщика с ул. Толмачева, 15 Евгения Бурмистрова, с 1 июля у обманутых дольщиков, которые создали ЖСК, нет возможности попасть в общий реестр обманутых дольщиков, так как изменилось федеральное законодательство. И теперь считается, что если требования дольщиков удовлетворены, и граждане включены в ЖСК, то их уже не включают в реестр.

Таким образом, они могут лишиться государственной поддержки.

Как пояснили в краевом минстрое, сегодня ведётся работа по совершенствованию федерального законодательства. Разработан ряд предложений, касающихся не только градостроительной сферы, но и уголовного кодекса, административного.

«Новый компаньон»