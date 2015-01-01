Андрей Климов остался сенатором от Пермского края в Совете Федерации РФ

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Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о назначении представителя в Совете Федерации РФ от исполнительной власти региона, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора края.

«Назначить членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителем от исполнительного органа государственной власти Пермского края Климова Андрея Аркадьевича», говорится в губернаторском указе.

Таким образом, Андрей Климов сохранил свой пост в Совете Федерации, на котором он находится со 2 июля 2012 года. Срок его полномочий подходил к концу в сентябре текущего года.

Добавим, что Андрей Климов является заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам.