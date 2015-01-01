В новый год с новыми идеями Директор Пермского музыкального колледжа делится планами на будущее

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В новом учебном году Пермский музыкальный колледж пополнился 73 студентами. Впрочем, в новый этап жизни вступают не только первокурсники, но и всё учебное заведение: в колледже новый директор — Анна Жарова и новые творческие замыслы, большую роль в которых играет Пермский театр оперы и балета.

Анна Жарова со студентами колледжа

Музыкальный колледж движется к значимому событию — в 2024 году он отпразднует своё 100-летие. Набор этого года доказал, что колледж продолжает оставаться востребованным учреждением, в котором студентам хотелось бы учиться, и творческим организмом, консолидирующим музыкальные силы города. По сравнению с прошлым годом количество заявок на поступление увеличилось на 32,8%. Как всегда, в этом году в колледж стремились поступить абитуриенты не только из Пермского края, но и из соседних регионов: Удмуртии, Республики Коми, Свердловской области и ХМАО. Наибольшей популярностью пользовались эстрадное отделение (конкурс — шесть человек на место) и вокальное (четыре человека на место). Новый директор учреждения Анна Жарова отмечает ещё одну положительную тенденцию: в 2017 году значительно вырос средний балл аттестатов абитуриентов.

— Анна Сергеевна, чем привлекает колледж студентов, какие они видят перспективы?

— Сфера музыкального образования по своей сути консервативна: передача опыта, опора на традиции здесь очень важны. Без серьёзной академической базы сложно идти дальше и исполнять музыку XX—XXI веков. Уважение к традициям должно быть, но время требует обновления подходов. Опираясь на колоссальную базу и накопленные традиции, нужно привносить новое дыхание и идеи, давать возможность реализации различных интересных проектов.

Время ставит новые задачи перед образовательным учреждением: высокий уровень подготовки выпускников, актуальность, востребованность, активное взаимодействие с другими культурными институциями. Классическая линия очень существенна в музыкальном образовании, но важно не оставаться в стороне от современных веяний, чтобы черпать новую энергию, знать, что происходит в музыкальном сообществе. Музыка не остановилась на рубеже XIX—XX веков, и наши выпускники должны иметь новые компетенции — понимание современной музыки, умение её исполнять.

— Если говорить о конкретных новых проектах, уже есть какие-то планы, идеи?

— В планах — создание оркестра и ансамбля, где студенты колледжа могли бы перенимать опыт приезжих востребованных музыкантов, играть как классическую музыку, так и современную, в том числе сочинения выпускников, с использованием электронных звучаний. Уже намечены точки взаимодействия с Пермским отделением Союза композиторов РФ, которое возглавляет Игорь Евгеньевич Машуков, штатный преподаватель колледжа. Это человек с очень интересными творческими связями в профессиональном мире композиторов и исполнителей.

Есть проект создания ученического симфонического оркестра, где студенты могли бы исполнять достойные образцы музыкальной классики, черпать вдохновение во взаимодействии с высококлассными музыкантами из России и зарубежья, играть фестивальным составом.

Ещё одна сущностная линия — обращение к корням, к истокам музыкальной культуры. На базе колледжа функционирует региональное отделение Российского фольклорного союза. В рамках VII Международной академии композиторов и фольклористов в сентябре с лекциями в колледж приезжали ведущие фольклористы, этномузыкологи Надежда Жуланова и Екатерина Дорохова. Здесь же, в колледже, работает корифей фольклорного движения Прикамья Жанна Геннадьевна Никулина. Мы планируем активизировать научно-исследовательскую работу по фольклористике.

Замечательные творческие силы сконцентрированы сейчас в Пермском театре оперы и балета. Было бы просто замечательно, если бы колледж стал ступенькой к нашему театру. В сентябре мы начинаем тесное взаимодействие с коллективами оркестра и хора оперного. Мы обсуждали планы с исполнительным директором театра Андреем Борисовым, который вместе с министром культуры Пермского края Галиной Кокоулиной на днях посетил торжественный сентябрьский педсовет.

Все эти проекты призваны сделать колледж местом притяжения для творческой молодёжи, чтобы студенты могли общаться с оркестрантами, чаще бывать в театре. В конце концов, мы все работаем на сверхзадачу — сделать Пермь городом, привлекательным для людей разного возраста, чтобы здесь хотелось оставаться, жить и работать. Культурная среда — немаловажный фактор выбора места жительства и возможности самореализации.