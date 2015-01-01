Татьяна Марголина обратилась с требованием к главе города Дмитрию Самойлову

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Сегодня, 19 сентября 2017 года, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина вновь обратилась к администрации города по вопросу соблюдения конституционных прав граждан.

Как стало известно Уполномоченному из средств массовой информации, администрацией Перми не было согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга-встречи сторонников Алексея Навального 23 сентября 2017 года.

Организаторам сообщили, что «цели запланированного мероприятия не соответствуют положениям Конституции РФ и нарушают запреты, предусмотренные уголовным законодательством РФ, поскольку содержание видеоматериалов с участием Алексея Навального, размещённых в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержит призывы к массовому нарушению действующего в России законодательства».

Татьяна Марголина напоминает, что согласно статье 31 Конституции РФ, граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

«У администрации нет права разрешать или запрещать публичные мероприятия — администрация обеспечивает уведомительную процедуру проведения подобных акций. Согласно федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении публичного мероприятия в течение трех дней обязан уведомить организатора об обоснованном изменении места (и) или времени проведения мероприятия», — напомнила Татьяна Марголина.

Краевой омбудсмен просит главу города Дмитрия Самойлова создать условия для реализации конституционных прав граждан на проведение указанного публичного мероприятия.

Источник — Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае