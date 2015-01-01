«Уралхим» увеличил свою долю в уставном капитале «Уралкалия»


Андрей Рублёв
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По информации центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», «ОХК «Уралхим» увеличил свою долю в уставном капитале ПАО «Уралкалий». 

Согласно предоставленной информации, с 4 сентября на долю АО «ОХК «УРАЛХИМ» приходится 20,08167% голосов в уставном капитале. Ранее эта компания владела в уставном капитале «Уралкалия» 19,99999% голосов. 

Среди факторов, под влиянием которых произошло изменение общего количества голосов, называется поступление акций эмитента.

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