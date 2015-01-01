Краевое управление автомобильных дорог и транспорта разберётся с заниженными ценами на содержание и ремонт дорог

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 19 сентября, на комитете по развитию инфраструктуры краевого заксобрания и.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов пообещал разобраться с суммами, выделенными на ремонт и содержание дорог в Пермском крае.

Дело в том, как указал один из депутатов, стоимость работ по одному из аукционов явно была занижена. Так, ремонт 1 кв. м дорожного полотна в конкурсной документации оценивается в 600 руб., тогда как стоимость этих работ всегда была выше. Николай Уханов пообещал разобраться с суммами, и если выяснится, что они, действительно, были занижены, то откорректировать их.

Напомним, 31 августа управлением автомобильных дорог и транспорта Пермского края было объявлено несколько конкурсов на содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений в Пермском крае на 2017-2022 годы. Максимальная сумма по одному из аукционов достигает 821 млн руб. Итоги конкурсов планируется подвести 2 октября.

«Новый компаньон»