Впервые на сцене Пермской филармонии выступит Мюнхенский камерный оркестр

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8 октября в 19.00 Пермская краевая филармония откроет 82-й концертный сезон. Впервые на сцене Большого зала — один из ярчайших коллективов Германии Мюнхенский камерный оркестр под управлением Клеменса Шульдта.

Клеменс Шульдт — скрипач и дирижёр — работал с Государственным оркестром Рейнской филармонии в Кобленце, оркестром Юго-Западно-Германской филармонии Констанца, Гёттингенским симфоническим оркестром, а также сотрудничал с такими выдающимися дирижерами, как Герберт Бломштедт, Сиан Эдвардс и Марк Альбрехт. Клеменс Шульдт регулярно выступает с оркестрами, в которых он является главным дирижёром — камерным оркестром им. Роберта Шумана в Дюссельдорфе и оркестром Фонда Конрада Аденауэра.

В исполнении превосходных музыкантов и лучших солистов-духовиков из европейских оркестров, которые с лёгкостью владеют барочной и современной техникой игры, прозвучат редко исполняемые шедевры мировой музыкальной классики: Симфония №102 гениального австрийского композитора Йозефа Гайдна, «Базельский концерт для струнных» — сочинение эпохи неоклассицизма в творчестве великого композитора Игоря Стравинского и последняя симфония Феликса Мендельсона — Симфония №3 «Шотландская» с её выразительностью мелодий, яркостью инструментовки и новаторской смелостью композиции.

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