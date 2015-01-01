В Перми на перекрестках появятся новые мини-кольца

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Три новых мини-кольца появятся на перекрестках улиц Писарева и Карбышева, Есенина и Маяковской, Механошина и Краснофлотская.

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», «на перекрестках будет организовано круговое движение малого диаметра. Изменения вводятся в целях повышения безопасности водителей и пешеходов, а также для повышения пропускной способности перекрестков. Дорожное движение на этих участках будет организовано по аналогии с перекрестками улицы Советская и Куйбышева, Советская и 25 Октября, на которых приоритет также отдан транспорту, движущемуся по кольцу».

Напомним, первое в России мини-кольцо было организовано 14 августа 2014 года в Перми на перекрестке улиц Советская и Куйбышева. В 2015 году аналогичное кольцо появилось на пересечении улиц 25 Октября и улицы Советская. Круговое движение малого диаметра доказало свою эффективность. Так, количество ДТП на пересечении улиц Советской и Куйбышева сократилось в шесть раз.

Источник — администрация Перми