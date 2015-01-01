Первый вице-премьер краевого правительства и министр здравоохранения Прикамья попросили об отставке
Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Прикамья Максим Решетников освободил от занимаемых постов первого вице-премьера Владимира Рыбакина и министра здравоохранения Вадима Плотникова. Отметим, что оба покинули правительство по собственному желанию.
Вадим Плотников возвращается на должность главного врача краевого онкологического диспансера. Кроме этого, Максим Решетников предложил ему также возглавить региональный совет главных врачей.
Минздрав в статусе и.о. возглавил замминистра Дмитрий Матвеев, который ранее был вице-премьером правительства Кировской области. Место Владимира Рыбакина займет министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин.
«Михаил Сюткин будет курировать министерства строительства, транспорта и министерство имущественных отношений. А министерство природных ресурсов и инспекция по экологии уходят в нагрузку первому заместителю правительства Роману Кокшарову», добавил Максим Решетников.
Возглавлять краевое правительство по-прежнему будет сам Максим Решетников.