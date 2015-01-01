Первый вице-премьер краевого правительства и министр здравоохранения Прикамья попросили об отставке

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Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Прикамья Максим Решетников освободил от занимаемых постов первого вице-премьера Владимира Рыбакина и министра здравоохранения Вадима Плотникова. Отметим, что оба покинули правительство по собственному желанию.

Дмитрий Матвеев

Фото: Константин Долгановский

Вадим Плотников возвращается на должность главного врача краевого онкологического диспансера. Кроме этого, Максим Решетников предложил ему также возглавить региональный совет главных врачей.

Михаил Сюткин

Фото: Константин Долгановский

Минздрав в статусе и.о. возглавил замминистра Дмитрий Матвеев, который ранее был вице-премьером правительства Кировской области. Место Владимира Рыбакина займет министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин.

«Михаил Сюткин будет курировать министерства строительства, транспорта и министерство имущественных отношений. А министерство природных ресурсов и инспекция по экологии уходят в нагрузку первому заместителю правительства Роману Кокшарову», добавил Максим Решетников.

Возглавлять краевое правительство по-прежнему будет сам Максим Решетников.