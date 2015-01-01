Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 19 сентября

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Социально опасная реорганизация. В Перми разгорается очередной медицинский скандал: три амбулаторных отделения для больных туберкулёзом уже с 1 октября переедут из отдалённых районов города на ул. Советскую, 102б.

Свиная отбивная. За последние несколько месяцев свинокомплекс «Пермский» из предприятия, имеющего большие перспективы развития, вновь превратился в преследуемого кредиторами парию.

Дача в сентябре. Традиционно осенью спрос на загородную недвижимость падает. Однако покупки, сделанные в период сниженного спроса, могут быть очень выгодными.

Первая искра. Начало пермского ракетостроения тесно связано с судьбой конструктора Михаила Цирульникова.

В тени губернаторских выборов. Одновременно с губернатором Пермского края выбирали депутатов в 42 районах и городах Прикамья.

Раз мост, два мост. Железнодорожный мост в Перми объединят с автомобильным.

Рецепт выращивания счастья. В музее PERMM сейчас работает совершенно невероятная выставка — «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье».

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