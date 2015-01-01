ГК «Медси» приобрела 60% ООО «Медлайф»

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ГК «Медси» приобрела контрольный пакет — 60% ООО «Клиники здоровья «Медлайф», сообщает Vademecum.

Сумма сделки не раскрывается. Судя по данным ЕГРЮЛ, изменения в учредительные документы были внесены 15 сентября.

Основателям пермской сети Вячеславу Логинову и Вячеславу Беляеву остались 30% и 10% соответственно.

АО «ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке. В сеть входят 15 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, шесть региональных клиник, две детские клиники, три санатория, служба скорой медицинской помощи, три велнес-центра и 73 медпункта в регионах. В 2016 году выручка группы выросла на 14,4% — до 9,4 млрд руб. Выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) — на 19%. Чистый убыток составил 499 млн руб.

Напомним, АО ГК «Медси» принадлежит ОАО «АФК «Система». Оставшиеся 25% доли в компании «АФК "Система» выкупила в 2015 году у ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы».

«Новый компаньон»