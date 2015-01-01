Максим Решетников официально стал губернатором Пермского края В Перми прошла инаугурация главы региона

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня в Органном зале Пермской краевой филармонии прошла инаугурация губернатора Пермского края Максима Решетникова.

«Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать конституцию РФ и устав Пермского края. Защищать и отстаивать интересы Пермского края в РФ и за её пределами. Всемерно способствовать становлению гражданского общества. Клянусь достойно и верно служить народу. Доверенную мне власть употребить во благо родного края», — произнёс клятву (согласно ст. 21 Устава Пермского края) Максим Решетников.

Председатель регионального законодательного собрания Валерий Сухих передал новому главе Прикамья знак губернатора Пермского края, а также специально изготовленные официальные экземпляры текста конституции РФ и устава Пермского края. Поздравить Максима Решетникова прибыл архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима, который зачитал приветственное слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Основными направлениями развития края Максим Решетников определил: здравоохранение, образование, спорт, культуру, связь и интернет, привлечение инвестиций и создание рабочих мест, строительство и содержание дорог, благоустройство и газификацию территорий, а также заботу о старшем поколении и создание условий для самореализации молодежи.

«Мы реализуем в крае важные социальные проекты. Делаем всё, что власть может и должна дать жителям, — сказал Максим Решетников. — У нас есть поддержка президента России. Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что поверил в меня и за ту поддержку, которую он уже оказывает Пермскому краю в решении ключевых вопросов. У нас есть все необходимые ресурсы: мощная промышленность, сельское хозяйство, сильная научная и высшая школа, уникальные культурные бренды, которые известны во всём мире. Есть потенциал по развитию туризма и большие перспективы в развитии цифровой экономики».

Фото: Константин Долгановский

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отметил, что Максиму Решетникову за достаточно короткий срок (семь месяцев) удалось побывать в 48 муниципалитетах края.

«Люди за это время поверили в Решетникова. Они увидели, что куда бы он не приезжал, дело сдвигалось с мёртвой точки. У него везде был интерес, желание разобраться с проблемой и найти решение. А главное есть понимание, как это сделать. По потенциалу Пермский край — один из лучших в стране. Здесь заложены очень серьёзные, фундаментальные вещи», — сказал Михаил Бабич.

Полпред президента в ПФО рассказал, что результаты выборов порадовали. Михаил Бабич уверен, что они были открытыми, четными и чистыми с точки зрения борьбы кандидатов. Также он отметил и высокую явку (42,5%), и большое количество молодёжи. Полпреда в этом поддержал и бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов.

«Когда ещё только шли разговоры о том, что выборы губернатора необходимо отменить, я всегда бы против, потому что считаю, что прямые выборы — главное достижение демократической послеперестроичной России. Я был очень рад, когда прямые выборы вновь состоялись в этом году и рад, что победу одержал именно Максим Решетников. На меня он производит впечатление грамотного человека, взвешенного, спокойного, а главное, понимающего, за что он взялся», — поделился впечатлениями Геннадий Игумнов.

Напомним, Максим Решетников одержал уверенную победу на минувших выборах, набрав 82% голосов и опередив конкурентов более чем на 70%. Кандидат от КПРФ Ирина Филатова получила 7,49%, депутат краевого заксобрания, кандидат от ЛДПР Олег Постников — 3,75%, эсер Владимир Аликин — 2,81%, председатель совета реготделения партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.