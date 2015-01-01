Профсоюз «Пермского свинокомплекса» проведёт митинг

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Завтра, 19 сентября, в 17.00 на площади у ДК поселка Майский профсоюзный комитет ППО «Пермский свинокомплекс» проведёт митинг, сообщает газета «Наш город — Краснокамск».

«Приглашаем всех неравнодушных к судьбе предприятия и посёлка», — говорится в объявлении.

Напомним, иск межрайонной ИФНС №16 по Пермскому краю (г. Краснокамск) к ГК «Синергия» (учредитель ООО «Свинокомплекс Пермский») был подан весной этого года. Общая задолженность свинокомплекса перед налоговыми органами составляет порядка 110 млн руб. В эту сумму входят 20 млн руб. задолженности непосредственно перед краснокамской ИФНС и 90 млн руб. долга перед социальными фондами, оператором которого также является налоговая инспекция.

Кроме этого, на прошлой неделе краевой Минсельхоз потребовал от ГК «Синергия» (арендатор имущества свинокомплекса), вернуть субсидию в 207 млн руб., объясняя своё решение тем, что дотация была выдана прежним руководством регионального министерства с нарушениями. Арендатор, для которого субсидия составляет 10% годовой выручки, будет за неё судиться.