Пермское УФАС России может включить ООО «Дорожник» в реестр недобросовестных поставщиков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермское УФАС с жалобой на действия краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» обратилось ООО «Дорожник». Предметом жалобы стал отказ заказчика заключать договор с победителем аукциона на выполнение работ по ремонту покрытия автомобильной дороги «Юксеево-Коса». Начальная цена контракта составила 73,8 млн руб. Причиной отказа — несоответствие банковской гарантии требованиям документации. В тексте документа отсутствовало условие о праве бесспорного списания денежных средств со счета гаранта (банка).

Как сообщили в Пермском УФАС, проверка показала, что отказ от заключения контракта с ООО «Дорожник» был правомерным. Информация о том, что банковская гарантия компании не соответствует формальным требованиям закона, подтвердилась. Заказчик (Управление дорог и транспорта) обратился с заявлением о включении ООО «Дорожник» в реестр недобросовестных поставщиков. Сегодня антимонопольной комиссии предстоит оценить добросовестность действий компании при заключении контракта.

«Отсутствие указанного условия банковской гарантии — важный момент. Именно оно указывает на право удержать определенный процент от начальной суммы контракта на возмещение своих убытков в том случае, если компания не исполняет требования контракта. Даже если несоответствие банковской гарантии происходит по вине сотрудников банка, важно помнить, что отвечать за это предстоит подрядчикам, поэтому еще раз хотим обратить внимание компаний на необходимость проверки содержания документов, которые они предоставляют в обеспечение контракта, на соответствие закону документации о закупке», - поясняет начальник отдела контроля закупок Екатерина Субботина.