Правительство РФ решило повысить акцизы на бензин

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На бюджетных совещаниях в правительстве РФ принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо, пишет газета «Ведомости».

Повышение должно произойти в два этапа (по 50 коп.) с 1 января и с 1 июля. Повышение на 50 коп. превышает индексацию, предусмотренную налоговым кодексом на 4%, то есть примерно на 30 коп. за 1 л. бензина и 23 коп. за 1 л. дизельного топлива.

Издание со ссылкой на чиновников отмечает, что дополнительные доходы от такого повышения составят 55-60 млрд руб. При этом из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л. топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., говорится в письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства. Также на цены могут повлиять рыночные риски до конца 2017 ода. на 2,8 руб. за 1 л.

По информации РБК, таким образом министерство транспорта планирует собрать нужные средства для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области — 40 млрд руб. Завершить строительство долгостроя поручил президент Владимир Путин.

Помимо трассы «Приморское кольцо» претендентом на деньги от повышения акцизов является трасса «Таврида». В 2018 году правительство выделит на её стройку более 14 млрд руб., отметил премьер Дмитрий Медведев. С марта 2016 года трасса подорожала с 85 до 140 млрд руб.