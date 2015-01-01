«Медлайф» закрывает единственный частный роддом в Перми

Затяжные роды


Елена Лодыгина редактор сайта «Новый компаньон»
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роддом Медлайф
ura.news

Как стало известно «Новому компаньону», медицинская корпорация «Медлайф» намерена закрыть роддом.

Переговоры об освобождении здания на ул. Баумана, 25в, где сегодня и размещается частный роддом, велись с весны этого года и продолжаются по сегодняшний день.

Но, по заверению нашего источника, положительных результатов они не дадут и в итоге «Медлайфу» придётся освободить здание.

Среди возможных вариантов, где бы разместился роддом «Медлайфа», называется несколько: это поиск новых помещений, либо строительство нового здания.

Напомним, весной этого года «Медлайф» уже заявлял о своих планах по строительству на земельном участке, расположенном на территории Пермской краевой клинической больницымногопрофильного медицинского центра.

Участок в границах ул. Пушкина, 85 и ул. Луначарского, 95 общей площадью 8 тыс. 344 кв. м был предоставлен «Медлайфу» в аренду ещё 28 октября 2014 года сроком на четыре года и 11 месяцев без торгов. В связи с чем прокуратура обращалась с иском в суд. 8 апреля 2016 года Арбитражный суд Пермского края принял решение, что нарушений в факте передачи земельного участка без торгов нет, так как информация о предоставлении земельного участка была публично размещена, также отсутствовали заявки иных лиц.

Строительство нового роддома может занять не менее двух лет.

Однако освободить площади на ул. Баумана, 25в «Медлайфу» необходимо уже в декабре этого года. Поэтому роддом закроется.

По предварительной информации, гинекологи продолжат принимать пациенток и будут переведены в клинику на ул. Петропавловская, 45.

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