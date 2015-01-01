«Медлайф» закрывает единственный частный роддом в Перми
Затяжные роды
Как стало известно «Новому компаньону», медицинская корпорация
Переговоры об освобождении здания на ул. Баумана, 25в, где сегодня и размещается частный роддом, велись с весны этого года и продолжаются по сегодняшний день.
Но, по заверению нашего источника, положительных результатов они не дадут и в итоге «Медлайфу» придётся освободить здание.
Среди возможных вариантов, где бы разместился роддом
Напомним,
Участок в границах ул. Пушкина, 85 и ул. Луначарского, 95 общей площадью 8 тыс. 344 кв. м был предоставлен «Медлайфу» в аренду ещё 28 октября 2014 года сроком на четыре года и 11 месяцев без торгов. В связи с чем прокуратура обращалась с иском в суд. 8 апреля 2016 года Арбитражный суд Пермского края принял решение, что нарушений в факте передачи земельного участка без торгов нет, так как информация о предоставлении земельного участка была публично размещена, также отсутствовали заявки иных лиц.
Строительство нового роддома может занять не менее двух лет.
Однако освободить площади на ул. Баумана, 25в «Медлайфу» необходимо уже в декабре этого года. Поэтому роддом закроется.
По предварительной информации, гинекологи продолжат принимать пациенток и будут переведены в клинику на ул. Петропавловская, 45.