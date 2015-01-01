Лариса Елтышева займёт должность в краевой администрации

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Сегодня, 15 сентября, глава Кунгура Лариса Елтышева подписала постановление главы города Кунгура о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию, сообщает «Искра».

Также она сообщила кунгурской газете, что ей поступило предложение занять должность в краевой администрации. До 21 сентября она остаётся главой Кунгура. 21 сентября гордума Кунгура на очередном заседании должна назначить врио главы города.

Напомним, Лариса Елтышева заняла пост главы Кунгура 2015 году. Она стала первой в истории Кунгура женщиной, занявшей пост главы города.