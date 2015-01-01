Комплексное продвижение «Девелопмент-Юг» намерен обжаловать решение арбитражного суда

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Спор между краснодарской корпорацией «Девелопмент-Юг» и администрацией Перми о сроках комплексного освоения микрорайона Ива-1 продолжится в апелляционной инстанции. Компания обратилась с жалобой на решение Арбитражного суда Пермского края, вынесенное в июле этого года. В холдинге заявляют, что будут оспаривать только сжатый срок, отведенный на проект, а объём обязательств останется неизменным. Апелляцию подала и администрация Перми.

Площадка на Иве появилась в портфеле СИК «Девелопмент-Юг» в 2008 году. Тогда краснодарский холдинг выиграл на аукционе, организованном администрацией Перми, право комплексного освоения этой территории. Изначально компания планировала построить здесь около 1 млн кв. м жилья. По условиям торгов, девелопер также был обязан за свой счёт создать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Но уже в 2009 году власти Перми начали разрабатывать новый генплан, который значительно сокращал возможности по застройке Ивы и менял первоначальные условия реализации проекта. Территория попала в зону средне- и малоэтажной застройки. Застройщику пришлось корректировать документацию по проекту и сдвигать сроки его реализации. Суд принял во внимание эти обстоятельства в 2013 году, когда удовлетворил иск «Девелопмент-Юг» к муниципалитету и продлил договор до 2017 года. Первые разрешения на строительство краснодарцы получили в 2014 году. После этого снова изменились внешние условия — краевые власти инициировали размещение ТЦ ИКЕА на Иве. Это означало разработку ещё одного проекта планировки и новый этап согласований, который закончился только осенью 2016 года. На этом основании «Девелопмент-Юг» обратился в Арбитражный суд Пермского края и потребовал продлить договор комплексного освоения Ивы до 31 декабря 2027 года. Суд удовлетворил требования застройщика частично.

«Мы не согласны с решением первой инстанции в части установленного срока — до 30 июля 2021 года. Оно предусматривает очень сжатые сроки комплексной застройки в том числе по социальным объектам, которые стали предметом активного публичного обсуждения в течение последнего года. Для любого застройщика очевидно, что при том объёме строительства и обязательств, который есть у нас, это более чем короткий период. Мы считаем необходимым подстраховаться и ещё раз попытаться доказать обоснованность требований о продлении договора до 2027 года», — пояснил вице-президент СИК «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков.

Такой период нужен, чтобы реализовать проект качественно.

«Жилой микрорайон Ива — это действительно целый район, а не просто несколько типовых жилых секций. Мы отвечаем за каждое здание отдельно и за то, насколько эффективно объекты будут функционировать в комплексе. На это требуется время, а если слишком торопиться, есть риск упустить что-то важное. Поэтому в апелляционной жалобе речь идёт только об изменении сроков, а не об изменении объёма социальных объектов. Детальный перечень социалки, который прописан в определении первой инстанции, мы оспаривать не будем», — подчеркнул он.

В уточнённый судом список социальных объектов вошли в том числе детский сад на 300 мест и детский сад на 350 мест, амбулаторно-поликлиническое заведение на 450 посещений в смену с женской консультацией, станцией скорой помощи и травмпунктом, многофункциональный культурно-досуговый центр и школа на 1 тыс. 626 мест. Объём обязательств определён в соответствии с действующими сегодня нормативами градостроительного проектирования и рассчитан на то количество жилья, которое компания собирается построить на Иве.

«Подача апелляционной жалобы не означает, что мы приостановили работу над проектом и перестали возводить жильё и остальную инфраструктуру. Мы продолжаем взаимодействовать с администрацией Перми и во внесудебном порядке, обсуждая наиболее оптимальные варианты, в том числе и по социалке. У нас уже есть разрешение на строительство детского сада. Но оно выдано на участок, который находится в так называемой левой части площадки, по левую сторону от улицы Уинской. Основная застройка сегодня идёт в правой части и именно там мы планируем разместить детский сад в первую очередь. Пока мы ориентируемся на те сроки, которые указаны в решении краевого арбитража», — сообщил Алексей Востриков.

Первые сроки сдачи социальных объектов суд первой инстанции установил в 2018 году. Но уже в этом году «Девеломент-Юг» введёт в эксплуатацию часть помещений для последующей передачи муниципалитету. В их числе — помещения для администрации и для опорного пункта полиции.

«Такая длительная история освоения Ивы связана прежде всего с внешними факторами Но есть ещё один нюанс. Аукцион на комплексное освоение, по условиям которого обязанности по социалке берёт на себя застройщик, в 2008 году был своего рода пилотным проектом. Некоторые юридические пробелы в таких ситуациях неизбежны. Непростая история развития нашего проекта это подтверждает — мы второй раз пролонгируем договор через суд. Об исключительности нашего случая говорится и в определении первой инстанции», — подчёркивает вице-президент «Девелопмент-Юг».

Несмотря на сложности, краснодарский холдинг, по его словам, по-прежнему видит большой потенциал Ивы-1.

«Мы никогда не рассматривали эту площадку просто как крупный кусок земли под жилые дома. Это должен быть микрорайон с полным набором социально-бытовых функций и объектов. Мы готовы были включиться в такой эксперимент уже в 2008 году. А сегодня видим, что комплексный подход и социальные обязательства застройщиков становятся трендом, который декларирует и руководство региона. Это разумная позиция, но пусть и сроки будут разумными», — заключил Алексей Востриков.

«Новый компаньон»