УФАС выявило нарушения в деятельности ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «ОДК-ПМ»

Штраф за нарушения составит не более 50 тыс. руб.


Наталья Калюжная заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон»
Плюсануть
Поделиться

Как сообщил руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, на нескольких предприятиях Пермского края выявлены нарушения, связанные с порядком заключения контрактов. В частности, выявлено, что ФКП «Пермский пороховой завод» заключил договор, связанный с реализацией ФЦП «Реконструкция смесевого твёрдого ракетного топлива» на второй день после подведения итогов аукциона.

«Это было нарушением норм закона о контрактной системе. Пороховой завод и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Штраф составил 50 тыс. руб.», — говорит он.

По словам Плаксина, совместно с прокуратурой УФАС изучило ситуацию, связанную с нарушением закона закона «О закупках товаров и услуг» на АО «ОДК-ПМ»:

«Там есть ряд нарушений, в которых мы сейчас разбираемся. Есть признаки того, что предприятие пыталось уйти от закупочной процедуры в рамках закона № 223-ФЗ. Работали совместно с прокуратурой. Предприятие включено в план проверок на будущий год», — заявил он.

О сути нарушения руководитель УФАС сообщает следующее: «Они искусственно создали ситуацию, когда вместо того, чтобы размещать закупку в соответствии с законом, предприятие предпочло выдать заём другой компании, которую оно контролирует и осуществить закупку без применения закона № 223-ФЗ в обход закона».

Заём был выдан управляющей компанией «Объединённая двигателестроительная компания» (Москва) подконтрольному ей акционерному обществу «ОДК-ПМ» (Пермь). В результате через такую «посредническую схему» ОДК-ПМ закупил ненужное ему оборудование, которое после этого было передано управляющей компании. 

Сумма заключенного таким образом контракта составила порядка $120 тыс. Отменить закупку по контракту, который уже был исполнен, будет проблематично, отмечает руководитель УФАС.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

экономика и бизнес Управление ФАС России по Пермскому краю Пермский пороховой завод
Loading...