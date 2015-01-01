УФАС выявило нарушения в деятельности ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «ОДК-ПМ» Штраф за нарушения составит не более 50 тыс. руб.

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Как сообщил руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, на нескольких предприятиях Пермского края выявлены нарушения, связанные с порядком заключения контрактов. В частности, выявлено, что ФКП «Пермский пороховой завод» заключил договор, связанный с реализацией ФЦП «Реконструкция смесевого твёрдого ракетного топлива» на второй день после подведения итогов аукциона.

«Это было нарушением норм закона о контрактной системе. Пороховой завод и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Штраф составил 50 тыс. руб.», — говорит он.

По словам Плаксина, совместно с прокуратурой УФАС изучило ситуацию, связанную с нарушением закона закона «О закупках товаров и услуг» на АО «ОДК-ПМ»:

«Там есть ряд нарушений, в которых мы сейчас разбираемся. Есть признаки того, что предприятие пыталось уйти от закупочной процедуры в рамках закона № 223-ФЗ. Работали совместно с прокуратурой. Предприятие включено в план проверок на будущий год», — заявил он.

О сути нарушения руководитель УФАС сообщает следующее: «Они искусственно создали ситуацию, когда вместо того, чтобы размещать закупку в соответствии с законом, предприятие предпочло выдать заём другой компании, которую оно контролирует и осуществить закупку без применения закона № 223-ФЗ в обход закона».

Заём был выдан управляющей компанией «Объединённая двигателестроительная компания» (Москва) подконтрольному ей акционерному обществу «ОДК-ПМ» (Пермь). В результате через такую «посредническую схему» ОДК-ПМ закупил ненужное ему оборудование, которое после этого было передано управляющей компании.

Сумма заключенного таким образом контракта составила порядка $120 тыс. Отменить закупку по контракту, который уже был исполнен, будет проблематично, отмечает руководитель УФАС.