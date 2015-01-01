Флаэртиана-2017 презентовала свою программу

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«Флаэртиана». «Сурире»

15 сентября в Перми открывается международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В его программу в этом году войдут не только конкурсы, ретроспективы, творческие встречи с кинематографистами, лекции и мастер-классы, но и международный питчинг, который впервые проведут в городе. Откроет фестиваль фильм Евгения Ховаева «Конкурс», который по накалу страстей организаторы сравнивают с картиной про Олимпиаду в Сочи «Кольца мира», показанной в прошлом году.

Конкурсная программа традиционно делится на три блока: международный конкурс, национальный конкурс «Российская Флаэртиана» и студенческий конкурс. Внеконкурсная программа включает в себя программы других фестивалей документального кино, спецпоказы и ретроспективы.

Главный координатор фестиваля Алина Стабровская рассказала, что в этом году на фестиваль приедет рекордное количество гостей из России и из-за рубежа.

«Что особенно приятно, концентрация звёзд документального кино превышает все мыслимые пределы. В конкурсной программе участвуют режиссёры, чьи имена известны по всему миру: Георгий Лазаревский, Гелена Тржештикова, Ефим Резников, Анна Ганшина, Евгений Голынкин».

Среди картин международного конкурса организаторы посоветовали зрителям обратить внимание на фильм «Без названия», который имеет непростую историю.

«Легендарный австрийский документалист Михаэль Главоггер, снимая этот фильм на Балканах, в Италии и Африке, заразился малярией и умер. Его дело подхватила монтажёр Моника Вилле, которая сотрудничала ещё с таким известным режиссёром, как Михаэль Ханеке», — рассказала координатор фестиваля.

Другие известные режиссёры-документалисты, которые посетят Пермь, — Питер и Петра Латастеры, ретроспективу которых несколько лет показал один из главных фестивалей доккино в мире — IDFA в Амстердаме. Они представят спецпоказ «Дети Мисс Кит». Сразу несколько своих картин представят члены жюри Кристина Бюхнер и Мацей Дрыгас (включая фильм-победитель «Флаэртианы» 2014 года «Абу Хараз»).

Много важных событий будет и в программе лекций и встреч Flahertiana Workshop: творческая встреча с председателем международного жюри, известным писателем и историком Леонидом Юзефовичем, лекции арт-критика Лилия Немченко и представителя Семинара Флаэрти Джонатан Марлоу. Кроме того, на «Флаэртиане» будет программа от финского фестиваля DOC Point и бельгийского фестиваля Millenium.

«Все фильмы и программы описать сразу невозможно, поэтому настоятельно рекомендую зрителям внимательно изучить программу», — заключила Алина Стабровская.

Анастасия Алыпова, координатор проекта Flahertiana Forum:

— Питчинг — это принятый в киноиндустрии формат сотрудничества, площадка, на которой режиссёры защищают свой проект перед комиссией из экспертов, продюсеров и инвесторов.

Питчинг проводится по инициативе международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», немецкой ассоциации неигрового кино AG DOK и проекта German Documentaries. Грант на этот проект выделило Федеральное министерство иностранных дел Германии. Всего координаторы отобрали 29 проектов, включая три пермских: фильм Ольги Аверкиевой «Садоягодное», проект «Лес» Ирины Журавлёвой и «Мой личный дракон» Милы Кудряшовой. Flahertiana Forum будет проводиться пять дней, с 16 по 20 сентября, на площадке павильона «Кампус». Первые три дня молодые документалисты смогут отработать презентации своих проектов, посетить лекции и получить полезный feedback от экспертов. И ещё два дня будет длиться сам питчинг с комиссией экспертов и продюсеров из Франции, Латвии, Германии. Анастасия Алыпова отметила, что питчинг может стать ежегодным местом встречи европейских продюсеров с отечественными режиссёрами.

Перемены ждут и фестиваль «Вуз-Флаэртиана», который в этом году открывает кинотеатр прямо в фойе второго корпуса ПГНИУ, который будет называться «Ступени».

«Когда закончится фестиваль, кинотеатр продолжит работать. Это наш вклад в инфраструктуру досуга пермских студентов, надеемся, что в следующем году мы в другом вузе сделаем такую же площадку», — рассказал куратор проекта Владимир Береснев.

Важным событием в профессиональной среде медиапедагогов станет форум медиаобразования, на котором «пермская школа» попытается самоопределиться, найти идентичность. В этом году впервые министерство образования присоединится к форуму на «Флаэртиане» и будет работать вместе с педагогами и представителями вузов.

На презентации программы присутствовал заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич. Он отметил социальную значимость фестиваля:

«В какой-то момент жизни у меня был период, когда я мог наблюдать за жизнью региона со стороны. И я могу сказать объективно, без всякой комплиментарности, «Флаэртиана» — это один из ярких культурных маркеров, по которому идентифицируется Пермский край в России и за рубежом. О проекте знают, знают и о том, что эта сложная часть культурной политики в Пермском крае есть. У губернатора Пермского края к этой теме есть неподдельный интерес».

Президент «Флаэртианы» Павел Печёнкин сказал, что семнадцатый фестиваль представляет из себя наиболее полную формулу того, что команда хочет создавать в Пермском крае.

«Это самый крупный фестиваль за всю историю существования «Флаэртианы». Надеемся, что и количество зрителей возрастёт и приблизится к 20 тысячам», — поделился он.

Напомним, фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в Перми с 15 по 21 сентября. Открытие фестиваля состоится 15 сентября в 19.00 в зале Студенческого дворца культуры ПГНИУ. Билеты на открытие и показы можно приобрести в киноцентре «Премьер» (ул. Пионерская, 17).