От начала времён до эпохи селфи: в Перми началось большое межмузейное путешествие

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Три крупнейших музея Перми — Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей и Музей современного искусства PERMM — приглашают жителей и гостей краевой столицы в путешествие по своим выставкам и экспозициям. В этом году тема межмузейного проекта «На старт, внимание…в музей!» — «Человек снаружи и внутри».

«Музеями Пермского края реализуются самые разнообразные проекты, направленные на культурное развитие детей. Один из таких особенных проектов — «На старт, внимание... В музей!». Он проходит в форме игры и поэтому всегда вызывает у зрителей самый живой отклик. К тому же он рассказывает не только о каком-то одном музее, но помогает юным зрителям находить связи между разными музеями — художественным, палеонтологическим, техническим. Ещё один важный момент — благодаря этому проекту туда приходят дети со своими родителями, бабушками, дедушками, старшими братьями и сестрами. Так начинается диалог поколений», — подчеркнула важность реализуемого проекта министр культуры Пермского края Галина Кокоулина.

Начинать путешествие можно в любом из них, в любой день. Так, на маршруте для детей четырёх-шести лет расскажут, почему люди и животные выглядят так, а не иначе. Ребята 7-12 лет проверят, можно ли разговаривать молча и где живёт счастье, а подросткам 13-18 лет предлагается поразмышлять о том, как влияют друг на друга внутренний и внешний мир человека.

На протяжении всей игры в музеях будут проходить различные мастер-классы и интерактивные занятия: ребята научатся различать следы животных, узнают, как появился уголь, создадут эскизы карнавальных костюмов и различные арт-объекты.

В этом году игра пройдёт в шестой раз и продлится с 14 сентября по 22 октября.

Кроме этого, во время проведения проекта каждую субботу в музеях Перми подростков ждёт акция «Пошумим в музее». Это серия встреч, где специальные гости — пермские художники, изобретатели, путешественники, журналисты — расскажут, как они меняют город и меняются вместе с ним. Подростки, участвовавшие в большинстве акций, получат билет на финальную вечеринку в творческой лаборатории «Дом Грузчика».

Источник — администрация губернатора Пермского края