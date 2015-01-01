Сбербанк проведёт открытый чемпионат в области разговорного искусственного интеллекта

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Сбербанк запустил ежегодную серию мероприятий по машинному обучению и искусственному интеллекту — Sberbank Data Science Journey. Участников ждут онлайн-соревнование и однодневная конференция Sberbank Data Science Day. Победитель соревнования получит 1 млн руб. Общий призовой фонд – 2 млн руб.

Специально для соревнования был собран первый в своём роде набор данных вопросов и ответов на русском языке. Участникам предстоит построить алгоритм, способный понимать прочитанный текст и отвечать на вопросы по нему.

Соревнование стартовало 14 сентября и продлится до 30 октября. По его итогам организаторы выберут 10 финалистов, а победители будут объявлены 11 ноября на Sberbank Data Science Day. На конференции в рамках этого дня выступят эксперты международного уровня по машинному обучению и искусственному интеллекту, а также спикеры и эксперты Сбербанка.

«Уровень задач для Data Science Journey повысился с прошлого года как с точки зрения необходимых умений участников, так и с точки зрения их амбициозности, — отметил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. — Чемпионат откроет двери на пути создания разговорного интеллекта».

В 2016 году Sberbank Data Science Journey стало самым крупным соревнованием по машинному обучению и анализу данных в России и СНГ.

Подробнее о Sberbank Data Science Journey — на сайте sdsj.ru.

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