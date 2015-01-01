В Перми автобусы вышли на свои маршруты

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Фото: Константин Долгановский

По данным МКУ «Гортранс», на 8.00 утра сегодняшнего дня на городских автобусных маршрутах №4, №43, №63 и №80 выпуск транспорта был выполнен на 100%. На автобусных маршрутах №27 и №42 не отображаются по два навигатора в системе,.

В администрации Перми пояснили, что имущественный комплекс МУП «Пермгорэлектротранс» на Энергетиков, 50, где размещается стоянка автобусов, сейчас передаётся на баланс департамента имущественных отношений, который отвечает в целом за всё городское имущество, что позволит более эффективно использовать муниципальное имущество.

«Все арендаторы заранее, в июне и июле, получили уведомления о расторжении договоров. Им было дано время для переходного периода, в течение которого они могли переехать на другую транспортную базу, на ул. Ижевская, 25 на тех же условиях. Однако часть из арендаторов отказалась от этой возможности. Арендаторы были предупреждены о том, что въезд на базу будет закрыт в связи с тем, что все арендаторы подписали соглашения о расторжении договоров и безосновательно находятся на базе», — пояснили в городской администрации.

Тем не менее, как сообщали СМИ, около 200 автобусов в Перми не смогли сегодня выйти на свои маршруты, так как владелец базы на Энергетиков, 50 накануне, 14 сентября, отказался пускать транспорт на территорию автобазы. Водители не смогли пройти предрейсовые осмотры. В заложниках неоднозначной ситуации оказались порядка 200 автобусов.

Как поясняют в городской администрации, сейчас ситуация урегулирована: два перевозчика уже покинули автобазу. Один из них принял предложение МУП «Пермгорэлектротранс» и переехал на базу на Ижевскую, 25, другой перевозчик самостоятельно нашёл другую базу.

Но в ближайшее время руководство МУП «Пермгорэлектротранс» всё же планирует встретиться с перевозчиками для обсуждения этой ситуации.

Напомним, до сегодняшнего дня перевозчики занимали порядка 10% базы на Энергетиков, 50, расходы на содержание которой несло муниципальное предприятие.