Прокуратура потребовала заблокировать в Перми восемь сайтов интимных услуг

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Во время мониторинга интернета сотрудники прокуратуры обнаружили восемь сайтов, содержащих информацию о предоставлении интимных услуг и рекламу порнографического характера.

«Свободный доступ к такой информации создаёт угрозу нравственному развитию несовершеннолетних, представляет угрозу нарушения устоев, нравственности и правопорядка в государстве», — сообщает прокуратура.

В связи с чем прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать работу этих сайтов. В суде требования истца были удовлетворены.

«Новый компаньон»

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