Прокуратура потребовала заблокировать в Перми восемь сайтов интимных услуг
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Во время мониторинга интернета сотрудники прокуратуры обнаружили восемь сайтов, содержащих информацию о предоставлении интимных услуг и рекламу порнографического характера.
«Свободный доступ к такой информации создаёт угрозу нравственному развитию несовершеннолетних, представляет угрозу нарушения устоев, нравственности и правопорядка в государстве», — сообщает прокуратура.
В связи с чем прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать работу этих сайтов. В суде требования истца были удовлетворены.
«Новый компаньон»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться