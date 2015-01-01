Комиссия по землепользованию и застройке поддержала строительство детского сада в жилом районе Ива-1

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В начале сентября в адрес администрации города поступило заявление от представителя ООО «Ива-Девелопмент» о предоставлении разрешения на строительство детского сада примерно на 300 мест на участке, расположенном в жилом районе Ива-1 в Мотовилихинском районе.

Компания-застройщик предоставила материалы, в которых показано ориентировочное место детского дошкольного учреждения (отдельно стоящее здание на отдельном земельном участке). Департамент градостроительства и архитектуры городской администрации подготовил положительное заключение.

Члены комиссии по землепользованию и застройке подчеркнули, что детский сад в этом жилом районе остро необходим. Строительство объекта социальной инфраструктуры — часть обязательств «Ива-Девелопмент», которые компания поэтапно исполняет.

«Конструктивное сотрудничество между администрацией города и нами нашло свое отражение в разработке «дорожной карты», и уже к концу 2018 года ООО «Ива-Девелопмент» безвозмездно передаст готовый детский сад администрации города», отметил генеральный директор ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Востриков.

Члены комиссии рекомендовали направить материалы на публичные слушания.

Источник - администрация Перми





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