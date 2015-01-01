Победители программы «Ты-предприниматель» получат от 50 до 125 тыс. руб. на развитие бизнеса

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В начале сентября 2017 года более 500 человек в возрасте от 18 до 30 лет начали обучение по программе «Ты-предприниматель» в Кунгуре, Лысьве, Добрянке, Чайковском, ЗАТО Звёздный, Перми.

В течение следующих трёх месяцев участники программы пройдут обучение по трансформации бизнес-идеи в реальный бизнес. Молодые люди сформируют навыки личной эффективности, научатся писать бизнес-план и решать экономические задачи, стоящие перед малой компанией, попробуют себя в роли руководителей. В середине декабря обучение завершится конкурсом бизнес-проектов для участников программы, зарегистрировавших в рамках программы свой бизнес. Пять победителей получат целевые гранты на развитие бизнеса в размере от 50 до 125 тыс. руб.

«Эта программа служит «мостом» от фантазий будущего предпринимателя к действующему бизнесу и позволяет пройти этот путь с настоящими профессионалами», — считает участник второго этапа программы «Ты-предприниматель» 2017 года Дмитрий Седегов.

На федеральном уровне программу «Ты-предприниматель» курирует Федеральное агентство по делам молодёжи. В Пермском крае она пятый год реализуется Пермским фондом развития предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

За это время в мероприятия программы вовлечено более 35 тыс. человек, 6 тыс. 649 молодых людей прошли обучение. Участниками зарегистрировано 682 субъекта малого и среднего предпринимательства. Общая сумма грантовой поддержки составила 4,75 млн руб.

Многие выпускники программы сегодня являются успешными предпринимателями. Михаил Харасов (ООО «Пермьтехспец») покоряет рынок Белоруссии. Творческая мастерская «Горт» Веры Мехоношиной в Коми-Пермяцком округе уже стала узнаваемым брендом. Ольга Вершута успешно продаёт продукцию своей компании, мебель премиум-класса, в другие регионы России. Растёт бизнес Антона Леконцева, владельца сети кафе здорового питания, и Павла Шеремета, собственника сети детских футбольных клубов.

Источник — администрация губернатора Пермского края