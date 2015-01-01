Минеральные удобрения будут выведены на биржевые торги Старт биржевых торгов состоится 1 декабря 2017 года.

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Udobreniy.ru

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ФАС России, на федеральном уровне утверждена «дорожная карта» по выводу на биржевые торги минеральных удобрений.

Напомним, в марте 2017 года на площадке Пермской торгово-промышленной палаты прошли первые торги пермского представительства Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСб). В торгах приняли участия пермские лесхозы.

«В данный момент на биржу выведен лес, на очереди стоят минеральные удобрения. Это хорошая новость для Пермского края.», — говорит источник «НК» в ФАС России.

Согласно данным принятой на федеральном уровне «дорожной карты», до 1 октября 2017 года будут внесены изменения в правила торгов и спецификацию биржевого товара по секции «Минеральное сырьё и химическая продукция».

До 15 октября 2017 года правила торгов секции «Минеральное сырьё и химическая продукция» будут направлены на регистрацию в Банк России. Старт биржевых торгов по товарной номенклатуре минеральных удобрений состоится 1 декабря 2017 года.

Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:

— По поручению президента РФ мы постепенно развиваем биржевые инструменты. Пермский край в этом отношении опережает многие регионы, в которых будет представлена вся биржевая линейка — от нефти и газа до леса и минеральных удобрений.