Пермские дольщицы, объявившие голодовку, сегодня направят свои требования губернатору

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В Перми три обманутые дольщицы объявили голодовку. Сейчас они находятся в здании на Ленина, 38. Это Марина Ахматова (Первый пермский микрорайон), Юлия Гельбич (дом на Норильской), Елена Аликина (Триумф квартал 2).

Женщины выдвинули требования губернатору края, региональному правительству и министерству строительства Пермского края достроить объекты без привлечения денежных средств со стороны дольщиков, пайщиков.

«Максим Решетников более легитимен, чем любой орган законодательной власти любого уровня. У губернатора есть все необходимые рычаги давления и все инструменты для решения вопроса», — говорят дольщицы.

По словам голодающих, за сутки из представителей власти к ним никто не приезжал. Сейчас они ждут своих коллег по несчастью, которые должны привезти им оформленные на бумаге требования, которые они подпишут, после чего бумаги отвезут в администрацию губернатора.

«Это уже от безвыходности. Чтобы хоть как-то обратить внимание власти проблемы дольщиков и пайщиков в Перми. То, что дольщиков много, а нас тут всего трое, объяснимо. У кого-то работа, у кого-то маленькие дети, кто-то побоялся за своё здоровье. Мы так решили. Сидим на воде вдвоём. А одна женщина даже воду не пьёт. И будем находиться здесь до момента, пока дело с мёртвой точки не сдвинется», — рассказала Юлия Гельбич.

Напомним, официально в Пермском крае признаны проблемными 18 объектов. Около двух тысяч дольщиков в регионе не могут получить квартиры в недостроенных домах.