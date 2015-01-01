Росреестр оштрафовал землепользователей на сумму больше 3 млн руб.

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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю сообщает, что за восемь месяцев этого года инспекторы управления провели 2 тыс. 888 плановых и внеплановых проверок, по результатам которых выявили 1 тыс. 412 нарушений. Нарушителям было выдано 1 тыс. 26 предписаний. Наложено административных штрафов на сумму более 3 млн руб.

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