«Уралкалий» готов продолжать диалог с «Беларуськалием»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Уралкалий» готов продолжать диалог с Беларусью по совместным продажам калия. Об этом рассказал совладелец пермской компании Дмитрий Мазепин «Интерфаксу».

«Конкретики в переговорах пока нет. Я считаю, что те люди, с которыми я встречаюсь, также заинтересованы, чтобы их бизнес был более прогнозируем, выгоден и эффективен», — подчеркнул Дмитрий Мазепин.

По словам Дмитрия Мазепина, новые владельцы «Уралкалия» настроены на возврат к прежним отношениям. И та же руководитель трейдера «Белорусской калийной компании» Елена Кудрявец в своём комментарии отметила, что такого развития событий не исключает, но любые альянсы будут рассматриваться при условии большой прочности гарантий и механизмов.

В свою очередь, Мазепин считает, что цена за тонну хлористого калия в районе $200 неприемлема. Так как калийное производство капиталоёмкое. И «Уралкалий» делает всё, чтобы её поднять. При этом предприятие сегодня имеет, пожалуй, наилучшее соотношение затрат и доходов на производство. Согласно полугодовому отчёту самой компании при средней экспортной цене хлористого калия на условиях FCA $167 за тонну денежная себестоимость реализованной продукции составила $39,7 за тонну. Официально это составляет 61% рентабельности по EBITDA.



