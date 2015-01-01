«Уралхим» намерен пролоббировать запрет санкций на химикаты с Украины

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По сообщению «Ведомостей» и ряда других агентств, ОХК «Уралхим» направил письмо в Минпромторг России с просьбой распространить действие российских санкций на ввоз нитрат кальция и нитрата калия из Украины.

Представители компании считают, что импортёры «завозят из Украины химическую продукцию «сомнительного качества», реализуя её сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям «значительно дешевле», чем аналогичная продукция «УралХима», а также других российских производителей и крупных иностранных концернов.

Напомним, «Уралхим» является одной из трёх российских компаний, производящей нитрат кальция. «УралХим» запустил своё первое производство концентрированного нитрата кальция мощностью 40 тыс. тонн в год в 2013 году на площадке в Кирово-Чепецке. Два года спустя компанией были введены в строй ещё две новые линии по выпуску продукции, что позволило увеличить общие мощности «УралХима» по производству нитрата кальция до 141 тыс. тонн в год.