68% пермяков мечтают заняться бизнесом

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Как сообщает портал Зарплата.ру, 68% пермяков когда-либо размышляли о создании своего бизнеса. При этом, 76% жителей Прикамья в той или иной мере устраивает их нынешняя работа. Однако сменить сферу деятельности хотят 62% опрошенных, 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, большинство пермяков мечтают о профессии, связанной с путешествиями, свободным графиком, управлением собственной компанией и творчеством.

76% жителей Пермского края, имея в свободном пользовании 100 млн руб., отправились бы в путешествие, 74% — открыли своё дело, 52% — пошли учиться и занялись саморазвитием. Кроме этого, 18% пермяков желают потратить деньги на покупку дом и облагораживание огорода, 23% — посвятить себя семье и детям, 10% — вложить деньги в благотворительность.

Каждый шестой продолжал бы работать по найму, несмотря на статус миллионера.