Воспитанники пермских учреждений для детей-сирот успешно съездили на спартакиаду ПФО

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Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края вернулись с ежегодной спартакиады ПФО «Спортивный Олимп Приволжья», которая проходила в Ижевске.



Как пояснили в министерстве социального развития Пермского края, соревнования проводятся в рамках проекта ПФО по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство», реализуемого под патронатом полномочного представителя президента РФ Михаила Бабича.



В итоге, сборная Пермского края заняла пятое общекомандное место. В копилке команды три первых места и два третьих.



— Первое место по дартсу в старшей возрастной группе заняли воспитанники Центра помощи детям Перми: Вячеслав Ильин и Диана Саблина.

— Первое место по стритболу также у воспитанников пермского центра: Кирилла Маргинова, Юрия Валеева, Владислава Александрова.

— На верхней ступени пьедестала почета в эстафете по плаванию оказались воспитанники центров помощи детям из Перми и Горнозаводска: Сергей Семенюк, Татьяна Бергутова, Кирилл Мальгинов, Алина Фролова.





В младшей возрастной группе представители краевого центра заняли третье общекомандное место в плавании и стритболе.