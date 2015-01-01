Суд по иску прокурора лишил мандатов депутатов Краснокамска
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Краснокамский городской суд признал незаконным незаконными действий гордумы, решившей не лишать депутатов мандатов за недостоверные сведения, указанные в декларациях о доходах и имуществе. С соответствующим иском в суд обратился прокурор Краснокамска.
Впоследствии гордума Краснокамска попробовала обжаловать решение суда, но Пермский краевой суд встал на сторону первой инстанции.
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