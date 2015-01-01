Суд по иску прокурора лишил мандатов депутатов Краснокамска

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Краснокамский городской суд признал незаконным незаконными действий гордумы, решившей не лишать депутатов мандатов за недостоверные сведения, указанные в декларациях о доходах и имуществе. С соответствующим иском в суд обратился прокурор Краснокамска.

Впоследствии гордума Краснокамска попробовала обжаловать решение суда, но Пермский краевой суд встал на сторону первой инстанции.