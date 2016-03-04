XVII фестиваль «Флаэртиана» станет самым крупным за всю историю существования

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«17-й фестиваль «Флаэртиана» — наиболее полная формула того, что мы хотим делать здесь, на территории Пермского края, — заявил на состоявшейся пресс-конференции президент международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» Павел Печёнкин. — В этом году «Флаэртиана» впервые представит международный питчинг, призванный привлечь инвестиции на съёмки документального кино в России и Пермском крае. Мы ждём на фестиваль более 120 гостей со всего мира, это самый крупный фестиваль за всю историю существования «Флаэртианы».

Организаторы рассчитывают, что с увеличением числа гостей, количество зрителей в этом году приблизится к 20 тысячам человек.

Для питчинга — Flahertiana Forum — было отобрано 29 проектов из России и стран Восточного партнёрства: Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Армении. Есть и три проекта из Перми: фильм Ольги Аверкиевой «Садоягодное», проект «Лес» Ирины Журавлёвой и «Мой личный дракон» Милы Кудряшовой.

Поскольку в программу фестиваля в этом году вошло большое количество фильмов — 150, Павел Печёнкин рекомендует зрителям внимательно изучить программу и выбрать те картины, которые были бы наиболее интересны и близки им.

Также П. Печёнкин отметил, что у развития кинематографа в Прикамье появилось оптимистичное будущее.

«На пост губернатора пришёл новый человек с новой командой. На первой встрече совета по культуре при губернаторе присутствовавшие говорили, в том числе и про кино, а Максим Решетников тогда произнёс слово «рибейт». Это было, конечно, очень свежо. Рибейт — возврат части денег при производстве игрового и документального кино из бюджета Пермского края тем группам, которые работают на территории региона. Это стимулирование малого бизнеса на съёмки в регионе. Мы давно говорим о рибейте, и слышать это из уст нового главы региона было важно. Ведь при пермской природе, красоте и количестве молодых людей, которые хотят работать в кино, думаю, рибейт должен оправдать себя», — считает президент фестиваля.

Заместитель министра культура Прикамья Александр Протасевич подчеркнул, что сегодня «ставится задача по развитию всех направлений культуры, и мы понимаем, что киноиндустрия — это особый вектор и сегмент, требующий пристального внимания. Думаю, сейчас у нас есть все основания для того, чтобы документальное кино и киноиндустрия в широком смысле в Пермском крае получили новый импульс развития, во многом благодаря такой институции как «Флаэртиана».

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» проходит в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время», инициированного главой Прикамья Максимом Решетниковым.

Источник — администрация губернатора Пермского края