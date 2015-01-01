В Перми закрываются противотуберкулёзные поликлинические отделения Под реорганизацию попали отделения в Мотовилихинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах

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Tuberkulez03.ru

Как сообщают источники «Нового компаньона», с 1 октября в Перми закроются противотуберкулёзные поликлинические отделения, работающие в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми.

Все пациенты будут переведены в одно отделение на ул. Советская, 102б.

Как выяснилось, нынешняя реорганизация — лишь продолжение той, что началась уже давно. Тогда под оптимизацию попали отделения в Индустриальном, Кировском и Дзержинском районах Перми. Все пациенты были перевезены в отделение на ул. Советская, 102б.

В будущем амбулаторное отделение с ул. Советская в Перми планируется перевести на территорию краевого противотуберкулёзного диспансера, который размещается на шоссе Космонавтов, 160. Здесь, возможно, для этих нужд будет построено отдельное здание.

Между тем в соцсетях уже разгорается скандал по поводу объединения отделений.

Возмущённые комментарии по поводу закрытия поликлинического отделения в Орджоникидзевском районе появились в группе «Подслушано Пермь»:

«Я лечусь у фтизиатра. Сегодня зашёл за очередными таблетками и мне сказали, что с октября закрывают тубдиспансер в Орджоникидзевском районе, и мне, и остальным больным теперь придется ездить через весь город на Советскую. Многие тут лечатся с открытыми формами туберкулёза и будут ездить на общественном транспорте», — пишет один из пациентов.

Больные недовольны не только тем, что им теперь придётся ездить чуть ли не через весь город, чтобы получить необходимую помощь, но и стоять в очередях, так как существующие площади на ул. Советская после реорганизации вряд ли увеличатся, а пациентов станет гораздо больше. Плюс помощь сама по себе станет труднодоступной. Особенно для тяжёлых больных.

Напомним, по данным Пермьстата, в Пермском крае от туберкулёза в 2015 году умерли 335 пациентов, в 2014 — 351 человек и в 2013 — 399. В 2016 году врачам удалось добиться снижения показателей по заболеваемости этим социально опасным заболеванием — на 3,8%.

По словам пациентов, чтобы предупредить распространение заболевания, властям необходимо минимизировать риски заражения и делать медицинскую помощь более доступной, а не оптимизировать существующие больницы.

«Объединение туберкулёзных диспансеров — верх безумства, — считает юрист, занимающийся защитой прав людей, живущих с социально значимыми заболеваниями, Александр Ездаков. — Делается это без учёта географических реалий Перми и прав пациентов. Пациентам с туберкулёзом из Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов придётся ездить практически через весь город, что может существенно снизить приверженность к лечению и, как следствие появлению резистентной и трудно излечимой формы туберкулёза. Кроме того, в данном случае нарушаются права пациентов, гарантированные им федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно, статей 6, 10. Считаю такую реорганизацию недопустимой и способствующей росту заболевания в городе».

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