Молодые специалисты Усольского калийного комбината показали детям «Планету ЕвроХим»

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Более 450 человек посетили игровые экологические площадки «Планета ЕвроХим» в Березниках, организованные молодыми специалистами Усольского калийного комбината в рамках проекта «ЕвроХим Природе». По оценкам участников, это мероприятие стало событием городского масштаба.

В течение августа 12 самых активных молодых специалистов предприятия проводили детские игровые развлекательные площадки, посвящённые Году экологии в России. Каждый вторник на площади у ДК «Металлург» собирались сотни маленьких березниковцев и их родители, чтобы поучаствовать в одном из самых ярких и заметных событий уходящего лета. Детворе показывали целые театрализованные представления на экологическую тему: «Как мальчик Петя лес спасал», «Приключения ёжика и вредной батарейки по имени Бабарайка», «Чудо-озеро» и другие. Также ребята играли в игры, рисовали на асфальте, разгадывали викторины о природе и родном крае, участвовали в мастер-классах по изготовлению бумажных корабликов, самолётиков, учились вязать морские узлы, перевоплощались в разных зверей и птиц, чтобы больше узнать о жизни лесных обитателей. На протяжении всех площадок «Планета ЕвроХим» детей развлекали сказочные персонажи, предоставлялся бесплатный аква-грим.

В рамках этого большого творческого эко-путешествия проходили дополнительные конкурсы, в которых могли принять участие все желающие. Так, самые активные ребята вместе с родителями смастерили более 20 поделок из бросовых материалов, представив их на площадках под девизом «Или утилизируй, или твори!». Параллельно был организован конкурс на лучшее фото в социальных сетях с хештегом #ЕвроХимПрироде. Самые оригинальные из них членам жюри пришлось выбирать из нескольких сотен забавных снимков.

Итоги проекта «Планета ЕвроХим» были подведены на заключительном мероприятии 29 августа в канун нового учебного года. В честь этого на одной из центральных площадей города состоялся большой детский праздник. В номинации «ЭКО-мастерство» первое место получила шестилетняя Аня Калинина, представив на конкурсе «Экологический театр», в котором все персонажи были выполнены из утиля. На втором месте оказались Кира и Тимур Бадеевы, сделав большую картину из дерева «Заповедники Урала», а на третьем — семья Нуровых, которая смастерила целую планету из бросовых материалов в технике «Папье-маше».

Грамотами и подарками экологического проекта «Планета ЕвроХим» были отмечены 12 детей, которые стали победителями и призёрами в различных творческих номинациях. Без утешительных призов не остались и другие участники. Каждому ребёнку молодые специалисты УКК дарили воздушные шары.

Источник — пресс-служба ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»