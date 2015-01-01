Экскурсия в ЖК «МотовилихинSky» от «СтройПанельКомплект»

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12 сентября специалисты отдела продаж «СтройПанельКомплект» провели экскурсию в ЖК «МотовилихинSky». Будущие покупатели квартир посетили дом на ул. Гашкова, 53, в микрорайоне Вышка II.

Общая площадь застройки комплекса составляет 21 гектар, на сегодняшний день сдано уже девять домов, выстроена развитая инфраструктура, проложены новые коммуникации. Сейчас в комплексе проживает 1 тыс. 300 семей, а скоро их станет ещё большей — сдача дома на ул. Гашкова, 53 запланирована на второй квартал 2018 года.

Посмотреть на свои будущие квартиры приехали сразу пять семей, которые планируют приобрести квартиру в ЖК «МотовилихинSky». Помимо великолепного вида на город и Каму, который открывается с верхних этажей, гости были приятно удивлены разнообразием планировок. В комплексе представлено 12 решений 1-2-3-комнатных квартир, площадью от 33 до 84 кв. м. Будущим хозяйкам особенно понравилось наличие больших гардеробных, а главы семей оценили просторные лоджии и удобный коридор, в котором можно разместить шкаф-купе.

В ближайшее время в доме начнутся внутренние работы, ведь приобретая квартиру от ОАО «СтройПанельКомплект», жильцы получают отделку «под ключ», в которой используются только современные и качественные материалы. Безусловным преимуществом жилого комплекса является многофункциональное и просторное внутридворовое пространство с игровыми площадками, большим количеством зелёных насаждений, а также «двор без машин». Теплом и горячей водой дома снабжает собственная котельная, что оптимизирует размер коммунальных платежей и позволяет не зависеть от ремонтных работ на центральных сетях.

Менеджер компании рассказала гостям о выгодных предложениях и программах приобретения: ипотека от банков-партнёров, рассрочка и зачёт вторичного жилья, работа с различными видами сертификатов, «Умная ипотека», а также скидки до 8% при приобретении квартир в ЖК «МотовилихинSky» до конца сентября.

ОАО «СтройПанельКомплект» приглашает вас на экскурсии в ЖК «МотовилихинSky» каждый вторник и четверг с 18.00 до 19.00 и каждую субботу с 12.00 до 13.00. Менеджеры с удовольствием расскажут о проекте и покажут объекты жилого комплекса.

Отдел продаж ЖК «Мотовилихинsky» расположен по адресу: ул. Целинная 43/1, тел. 217-93-23.

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