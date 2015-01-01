Новый состав краевого правительства объявят 18 сентября Лица свежи, но нравы те же

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

Как стало известно «Новому компаньону», 18 сентября будет официально объявлен новый состав правительства Пермского края. Через два дня, 20 сентября, состоится первое заседание нового состава кабмина.

Напомним, о грядущих кадровых перестановках в краевом кабмине стало известно ещё в начале сентября. Среди претендентов «на выход» назывались министр культуры Галина Кокоулина, место которой вероятнее всего займёт её заместитель Александр Протасевич, вице-премьер инфраструктурного блока Владимир Рыбакин, вице-премьер социального блока Татьяна Абдуллина, которую, по нашим источникам сменит замминистра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, и министр образования и науки Раиса Кассина.

Кроме того, уже стало известно о том, что министр здравоохранения Вадим Плотников останется на прежнем месте.