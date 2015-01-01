«Премьер» покажет фильм «Матильда» в конце октября

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В Пермском киноцентре «Премьер» покажут фильм Алексея Учителя «Матильда». Сейчас киноцентр с дистрибьютором находятся на стадии подписания договора. Премьера фильма запланирована на 26 октября.

Известно, что одна из крупнейших в России сеть кинотеатров «Синема Парк» отказалась от показов «Матильды». Об этом пресс-служба объединённой сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявляла агентству RNS. Среди причин отказа назывались «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров».

Напомним, фильм режиссёра Алексея Учителя рассказывает о любви императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа фильма активно борется депутат Госдумы Наталья Поклонская, так как, по её мнению, картина оскверняет образ причисленного к лику святых Николая II и тем самым оскорбляет чувства верующих, а также нарушает право монарха на неприкосновенность частной жизни.

В июле Поклонская заявила, что направила в Минкульт РФ, МВД и Генпрокуратуру подписанный 37 парламентариями депутатский запрос «о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма [Алексея Учителя] «Матильда», к которому приложила 100 тыс. обращений граждан об оскорблении их чувств.

В Москве у храма Воскресения Христова в Кадашах вечером 1 августа прошло молитвенное стояние против фильма «Матильда» о романе Николая II и Матильды Кшесинской. Среди организаций акции было движение «Сорок сороков», которое известно, в частности, нападениями на участников ЛГБТ-движения. Тогда молитвенные стояния и акции против «Матильды» прошли и в других российских городах, в том числе в Петропавловске-Камчатском, Омске, Севастополе и Екатеринбурге. Они прошли под названием «Стояние за веру! За Отечество! За народ и царя!» и под лозунгом «Остановим «Матильду» — сохраним наше Земное Отечество!»

В понедельник неизвестные сожгли две машины рядом с офисом адвоката Алексея Учителя, разбросав рядом листовки со словами «За «Матильду» гореть».