По фактам звонков о заложенных взрывных устройствах в Перми возбуждено уголовное дело

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Пермское управление МВД России возбудило уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ по факту получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в более чем в 30 социально значимых объектах города. Сейчас силовики устанавливают личность звонившего.

Накануне, 12 сентября, в 22.20 в Перми была закончена проверка всех объектов, на которых по анонимному звону якобы были заложены взрывные устройства.

Впоследствии краевое министерство территориальной безопасности заявило, что взрывные устройства не обнаружены.