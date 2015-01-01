По фактам звонков о заложенных взрывных устройствах в Перми возбуждено уголовное дело
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Пермское управление МВД России возбудило уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ по факту получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в более чем в 30 социально значимых объектах города. Сейчас силовики устанавливают личность звонившего.
Накануне, 12 сентября, в 22.20 в Перми была закончена проверка всех объектов, на которых по анонимному звону якобы были заложены взрывные устройства.
Впоследствии краевое министерство территориальной безопасности заявило, что взрывные устройства не обнаружены.
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