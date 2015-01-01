Звонки о минировании зданий в Перми совершались международным виртуальным оператором

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Звонки о лжеминировании школ в Перми поступили от международного виртуального оператора. «Виртуальный оператор» предоставляет услуги через инфраструктуру другого оператора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком».

«ГУ МВД России по Пермскому краю обратились в компанию «Ростелеком» за информацией по звонкам о заложенных взрывных устройствах. На данный момент, можно сказать, что вызовы осуществлялись с международной номерной емкости виртуального оператора», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что «Ростелеком» обладает необходимыми компетенциями и техническими возможностями, чтобы отследить, откуда и с какого носителя был сделан вызов. В случае, если звонок был совершён через интернет, связисты смогут установить цифровой след и определить с какого IP-адреса сделан звонок. Сейчас, данные переданы правоохранительным органам в оперативном режиме.

В пресс-службе краевого ГУВД сообщили, что сегодня вся работа идёт в штатном режиме. Никаких дополнительных мероприятий, связанных со вчерашней эвакуацией, не проводится. Напомним, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств в школах, вокзалах, торговых центрах и административных зданиях Перми.

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