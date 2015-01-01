В Частинском районе детей-инвалидов не кормили в школе

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Прокуратура Частинского района установила нарушения в «Ножовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида», где 24 детей-инвалидов не обеспечивали бесплатным двухразовым питанием.

По итогам проверки внесено представление об устранении нарушений и привлечении директора учреждения к ответственности.

В настоящее время нарушения устранены.