В Частинском районе детей-инвалидов не кормили в школе
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Прокуратура Частинского района установила нарушения в «Ножовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида», где 24 детей-инвалидов не обеспечивали бесплатным двухразовым питанием.
По итогам проверки внесено представление об устранении нарушений и привлечении директора учреждения к ответственности.
В настоящее время нарушения устранены.
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