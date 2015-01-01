В Перми директор ООО «Армапром-Пермь» получил за мошенничество четыре года

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Ленинский районный суд Перми признал учредителя и директора ООО «Армапром-Пермь» Вячеслава Кропачева виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сказано в материалах дела, с 2010 по 2011 годы он, представив в налоговую документы о фиктивных сделках на приобретение имущества, получил из бюджета 18,2 млн руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Сделки совершались от имени аффилированных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Суд приговорил Кропачева к четырём годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб..

Также он должен возместить налоговой более 17 млн руб.