«Голос» представил итоги наблюдения за выборами в Пермском крае

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Общественное движение «Голос» представило результаты наблюдений за выборами в Пермском крае 10 сентября 2017 года. По словам координатора движения Виталия Ковина, большинство избирательных комиссий сработали по правилам, но были некоторые моменты, которые волнуют участников движения.

Напомним, за выборами в Прикамье наблюдали около 50 общественных наблюдателей. Среди них шесть корреспондентов, 13 членов УИК с правом совещательного голоса, около 10 членов УИК с правом решающего голоса и два члена ТИК. По словам Виталия Ковина, сотрудничать с движением и предоставить возможность направить наблюдателей на участки согласился крайизбирком, но кандидаты и выдвинувшие их партии сотрудничать с независимыми наблюдателями не захотели, поэтому «закрыть» наблюдателями в Пермском крае удалось далеко не все участки.

В основном работа комиссий проходила спокойно, за исключением нескольких эпизодов. Прежде всего речь идёт о привозе сотрудников «Камкабеля» в школы №50 и 44 для голосования по пути на экскурсии.

«Накануне выборов я получил данные о том, что «Камкабель» заказал больше 30 автобусов на экскурсию. Формально это не было нарушением, но, по нашему мнению, это нарушает принцип добровольного участия в выборах», — озвучил позицию движения координатор «Голоса».

Напомним, 10 сентября председатель крайизбиркома Игорь Вагин пояснял в СМИ, что жалоба на подвоз сотрудников завода поступала в правоохранительные органы, однако проверка краевого ГУ МВД не подтвердила наличие нарушений.

Среди других эпизодов, которые вызывают недовольство участников «Голоса», значится также раздача флаеров, которые можно было обменять на билет в кино и ноу-хау Соликамска — скидки 5% на продукцию сети супермаркетов «Катюша» и 50% скидка в кафе «Шоколад» и «Джем».

«По нашему мнению, члены избирательных комиссий должны выдавать избирателям только бюллетени», — считает Виталий Ковин.

По его словам, скоро в ЦИКе будут анализировать опыт проведения губернаторских и местных выборов в регионах и в том числе обсуждать мобилизацию избирателей от завода «Камкабель» и выдачу флаеров, но, конечно, с лотерей на фестивале «Уральские самоцветы» в Свердловской области, где было разыграно 15 квартир и 130 автомобилей это не сравнится. Хотя, по данным «Голоса», в Соликамске тоже разыгрывали бытовую технику среди избирателей.

Отдельная история произошла с членом ТИК и координатором движения «Пермский наблюдатель» Натальей Вавиловой. По её словам, от наблюдателя на участке №3354 (особый участок в краевой психиатрической клинике) она получила сведения о том, что один из работников клиники незаконно получила бюллетень и проголосовала на губернаторских выборах, а затем проголосовала ещё раз по месту жительства в посёлке Дивья. Наталья Вавилова неоднократно требовала предоставить ей возможность ознакомления со списками избирателей, в чем ей было отказано. По этому поводу с требованием пересмотра голосования на этом участке она написала заявления в ЦИК и крайизбирком. В краевой избирательной комиссии пояснили, что заявление рассмотрят на ближайшем заседании, вероятнее всего, 13 сентября.